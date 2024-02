Fantastic 4 | è ufficiale | Pedro Pascal sarà Mister Fantastic nel film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 8 febbraio 2024) A più di due mesi dalla notizia cheera in trattative per uno dei ruoli principali neli Quattro degli Studios Marvel, non abbiamo ancora ricevuto una confermada parte del colosso cinematografico riguardo al cast finale del progetto. Tuttavia, sembra che i fan abbiano finalmente la risposta sulla scelta dicome Reed Richards grazie al più recente profilo di SAG-AFTRA sull’attore vincitore di un Emmy, dove si è scontrato con il collega Kieran Culkin. Secondo la SAG-AFTRA Foundation, il prossimo progetto cinematografico dell’attore de The Last of Usil tanto attesoFour, confermando cheha ...