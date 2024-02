FantaSanremo | chi vince | “Ecco la squadra ideale”

Un bonus da ben 20 punti quello garantito al FantaSanremo dai cantanti che porteranno una matita sul palco . Il FantaSanremo non è certo gioco che ... (open.online)

Prosegue di pari passo con Sanremo la versione “Fanta” del Festival, molto sentita anche dagli stessi cantanti in gara. Anche ieri sera sono stati ... (ilcorrieredellacitta)

Prosegue di pari passo con Sanremo la versione “Fanta” del Festival, molto sentita anche dagli stessi cantanti in gara. Anche ieri sera sono stati ... (ilcorrieredellacitta)

Sanremo non è solo la competizione tra i cantanti in gara. Da qualche anno infatti a tenere compagnia ai telespettatori c’è anche il FantaSanremo , ... (ilcorrieredellacitta)

FantaSanremo - proroga iscrizioni : manca pochissimo

(Adnkronos) – Tutti pazzi per il FantaSanremo e gli appassionati possono approfittare di una piccola proroga per le iscrizioni. L’extra-time, come ... ()