Fano Spunta altra cordata | la scelta a Russo

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Alma Juventusieri ha ripreso a lavorare, anche se domenica è prevista la sosta del campionato per il torneo di Viareggio. Lunedì mister Giovanni Cornacchini e tutti i ragazzi hanno incontrato il sindaco Massimo Seri per fare un punto sulla situazione, ma il primo cittadino ha soprattutto voluto puntualizzare che la squadra non sarà lasciata sola. Il sindaco insieme all’assessore allo sport Barbara Brunori e a tutta l’amministrazione ha rassicurato la squadra sul fatto che si stanno adoperando per cercare di risolvere la situazione, sono alla ricerca di fondi per permettere all’Alma di arrivare a fine stagione e faranno di tutto affinché il campionato finisca nel miglior modo. Il primo cittadino fanese ha ribadito che la città tutta, e non solo la tifoseria organizzata, è al fianco del mister e dei ragazzi, perché capisce il momento difficile che stanno ...