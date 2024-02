F1 | il GP di Gran Bretagna si correrà a Silverstone fino al 2034

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il GP didi Formula 1 continuerà a svolgersi aal, a seguito di un nuovo accordo decennale annunciato oggi dal promotore del campionato mondiale di velocità. Organizzato dal 1987 senza interruzioni a, “rimarrà in calendarioalcompreso, a seguito di una proroga di dieci anni con il promotoree la proprietà, il British Racing Drivers Club“, ha scritto la F1 in un comunicato stampa. Il circuito diospitò la prima gara di F1 il 13 maggio 1950, vinta dall’italiano Giuseppe Farina su Alfa Romeo. Situato in un’ex base della Royal Air Force, vede la maggior parte delle squadre – con sede in un triangolo tra Birmingham, Londra e Bristol – ...

Silverstone continuerà ad essere la casa del GP Gran Bretagna di Formula 1 per i prossimi 10 anni: è stato ufficializzato nella giornata di oggi il rinnovo ...L'attuale accordo dell'autodromo britannico, che ha ospitato la prima gara del campionato mondiale nel 1950, era l'ultimo in scadenza alla fine di quest'anno, così come Suzuka fino a qualche giorno fa ...L'accordo è di lungo periodo e assicura la presenza della Formula 1 a Silverstone per molto tempo ancora. Un altro pezzo di storia confermato in calendario ...