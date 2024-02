F1 | Gp Gran Bretagna Silverstone rinnova | in calendario fino al 2034

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Il circuito ha ospitato la prima gara nel 1950 LONDRA (INGHILTERRA) - Per almeno altri dieci anni la Formula Uno farà tappa nel Regno Unito. Nuovo e lungo accordo per correre ilPremio disul tracciato diche ha ospitato il circus per la prima volta nel 1950. Una stori

Lo storico circuito del Northamptonshire si assicura un posto nel calendario per un intero decennio e punta al secolo di storia ...L'attuale accordo dell'autodromo britannico, che ha ospitato la prima gara del campionato mondiale nel 1950, era l'ultimo in scadenza alla fine di quest'anno, così come Suzuka fino a qualche giorno fa ...L'accordo è di lungo periodo e assicura la presenza della Formula 1 a Silverstone per molto tempo ancora. Un altro pezzo di storia confermato in calendario ...