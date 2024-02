Ex Milan | Galli ricorda la ‘sua’ Primavera | arriva un commento a sorpresa

Ennesimo trade in pochi mesi per l'esperto azzurro, che lascia la capitale per approdare a Detroit, la peggiore squadra della Nba con 3 vittorie e ... (ilgiornale)

Filippo Galli , ex difensore rossonero, ha palato a Milan TV al termine della sfida Milan-Roma , vinta per 3-1 dagli uomini di Pioli (pianetamilan)

Filippo Galli , ex difensore del Milan , ha detto la sua sulla sua ex squadra, soffermandosi anche sulla corsa scudetto. Le sue parole (pianetamilan)

Noah Okafor, attaccante del Milan, ha parlato alla stampa a margine di un evento organizzato dal club rossonero per il lancio della quarta maglia in collaborazione con Puma e Pleasures.Fiorentina: Riccardo Galli, intervenuto a Radio Bruno, ha parlato delle prestazioni in calo della viola e della trattativa Gudmundsson ...Cosa manca o cosa è mancato al Milan per lottare per lo scudetto con Inter e Juventus in questa stagione Le risposte possono essere più di una, ma se è vero che i rossoneri stanno viaggiando al ritmo ...