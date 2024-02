Eventi a Bologna giovedì 8 febbraio 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8- Ecco la lista degli appuntamenti della giornata. Una breve guida su cosa fare oggi a. Alle 18, al Punto Input, c’è la presentazione di Ricordi a piede libero. L'autonomia operaia, l'esilio, gli studi sull'Hiv, di Gianfranco Pancino. Ne discutono con l’autore Alessandra Cerioli, Francesca Saccardi e Valerio Mont. Alle 20.30, al Teatro Auditorium Manzoni, il debutto in stagione del direttore d’orchestra Francesco Angelico, accompagnato da Maurizio Baglini e Silvia Chiesa. Alle 21, il Teatro Celebrazioni ospita Daniele Tinti in Crossover. Stand Up Comedy Show. Sempre alle 21, all’Alliance Française si guarda Les diaboliques di Henri-Georges Clouzot. Alle 21.30, al Locomotiv Club arriva Swing Circus Carnival Party.