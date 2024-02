Eutanasia | richiesta cala 10 volte dove si applicano cure palliative | lo studio

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "vengono messe in atto le, il ricorso al suicidio assistito o all'drasticamente. Si ricorre a questa pratica per non soffrire: se si toglie il dolore, lasi riduce di 10. La popolazione non è tanto favorevole all'e

Roma, 8 feb. (Adnkronos Salute) - "Dove vengono messe in atto le cure palliative, il ricorso al suicidio assistito o all'eutanasia cala drasticamente. Si ricorre a questa pratica per non soffrire: se ...(Adnkronos) - Ricoveri Covid in discesa del 26% nell’ultima settimana. La rilevazione della rete sentinella della Fiaso segna una curva in picchiata negli ...Per il partito di maggioranza relativa, quella sul fine vita è "una battaglia di bandiera dei radicali" e non sarebbe di competenza regionale. Diversa l'idea dell'Associazione Coscioni: "Chiediamo sol ...