Europee | c’è Sonia Palmeri per Forza Italia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Arienzo. Si è tenuto nella serata di ieri, mercoledì 7 febbraio, il primo appuntamento post Congresso, che ha visto la Direzione provinciale diCaserta riunirsi ad Arienzo per l’apertura del confronto su cinque punti all’ordine del giorno: insediamento della Direzione e responsabili di settore; Congresso Nazionale; elezioni Amministrative, per Comuni superiori a 15mila abitanti; elezioni; problematica agricoltori. Erano presenti, tra gli altri, il coordinatore regionale Fulvio Martusciello, il coordinatore provinciale Giuseppe Guida e la delegata al tesseramento per la Campania Amelia Forte. L’incontro si è aperto con l’assegnazione delle nuove cariche, con l’indicazione dei nomi e delle relative attività: Antonio Mallardo e Gianpaolo Dello Vicario, vicecoordinatori provinciali; Gennaro Cioffi, responsabile del ...