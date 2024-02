Eurolega | Milano fa il colpaccio al Forum | Real Madrid superato 81-76 | Shields e Mirotic decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Una vittoria per il morale e per rilanciarsi in Europa. L’EA7 Emporio Armanitrionfa alcontro ilper 81-76 nella ventiseiesima giornata di, con venticinque minuti giocati in maniera scintillante tra attacco e difesa, toccando anche il +21 e dando l’impressione di poter schiacciare la squadra al momento più forte del massimo torneo continentale. Nell’ultimo parziale, a benzina finita, arrivano le giocate degli uomini: Nikolaè un chirurgo con 23 punti in soli nove tiri presi dal campo (6/7 da tre), Shavonè il solito trascinatore con 27 punti in 30 minuti. Il decimo posto, ultimo utile per il play-in, è lontano due partite a otto giornate dal termine: l’impresa è difficile, ma non ...