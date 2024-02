Eurochocolate | il programma della prima giornata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiTanto buon cioccolato e imperdibili attività a tema si preparano ad accogliere ad Avellino i fedelissimi chocolover, con la special edition diche prenderà il via domani per proseguire fino al 14 Febbraio, all’insegna di un San Valentino da vivere in tutta dolcezza. L’appuntamento per il “taglio del nastro” è fissato alle ore 11.30 in PiazzaLibertà presso l’imponente statua del re azteco Montezuma la cui storia narra bevesse ben 50 tazze di cacao al giorno da un calice d’oro. Tutto è pronto, quindi, nei vari luoghi del centro cittadino toccati dall’evento: da Corso Vittorio Emanuele II – sede del goloso Chocolate Show – fino a PiazzaLibertà, cornice perfetta per l’imperdibile ChocoLab, l’esclusivo percorso Tree to Bar e l’immancabile Fabbrica del Cioccolato. All’estremità opposta, ...