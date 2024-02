Eurispes | per 87% docenti elementari e medie spesa istruzione scarsa o insufficiente

Per 65% docenti elementari e medie classi troppo affollate ...E' quanto emerge dal 2° Rapporto Nazionale sulla scuola e l'università dell'Eurispes che evidenzia come siano molto basse, invece, le ...Secondo l'Osservatorio Eurispes sulle Politiche Educative, l'educazione è cruciale nella società della conoscenza e, come asserito da Joseph E. Stiglitz, precede l'economia. Tuttavia, i Parlamenti ...Al 16% dei docenti è successo di ricevere in alcune occasioni minacce da parte dei genitori degli alunni. Mentre gli episodi di vera e propria violenza da ...