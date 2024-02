Eurispes - il 93% docenti lamenta eccesso burocrazia Roma, 8 feb. – (Labitalia) – In linea con quanto emerso nelle indagini sulla scuola primaria e secondaria, anche i docenti universitari lamentano in ... (calcioweb.eu)

Eurispes - il 93% docenti lamenta eccesso burocrazia Roma, 8 feb. - (Labitalia) - In linea con quanto emerso nelle indagini sulla scuola primaria e secondaria, anche i docenti universitari lamentano in ... (liberoquotidiano)