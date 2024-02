Eternals | Kumail Nanjiani sulle critiche al film | “Sono finito in terapia”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 febbraio 2024), interprete di Kingo inha dichiarato, ospite del podcast di Michael Rosenbaum, come le molte recensioni negative ricevute dalabbiano condizionato in maniera importante la sua salute mentale, spingendolo a discuterne con un terapeuta. L’attore ha affermato di soffrire ancora oggi per il mancato apprezzamento della critica al. Secondoi, come riportato da Deadline, il problema sarebbe nato a causa delle aspettative della Marvel riguardo al, giudicate eccessivamente alte: “Credevano che avrebbe ricevuto recensioni eccezionali, e allora decisero di mantenere l’embargo stampa fino all’ultimo momento utile, e poi mandarci in giro per il mondo a promuovere ildappertutto. Abbiamo viaggiato per il mondo ...