Estudiantes La Plata-Tigre Victoria venerdì 09 febbraio 2024 ore 23 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Lo 0-0 con cui l’Laha pareggiato davanti ai propri tifosi con il Racing Club ha permesso al Pincha di mantenere l’imbattibilità in questa primissima fase della Copa de la Liga Profesional. In precedenza infatti la formazione di Eduardo Dominguez aveva sconfitto sempre per 1-0 il Belgrano de Cordoba in casa e l’Union InfoBetting: Scommesse Sportive e