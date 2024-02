Estintori svuotati in Rocca | la svolta Minorenne denunciato dai carabinieri

(Di giovedì 8 febbraio 2024) SANTA MARIA A MONTEuno dei ragazzi che lo scorso mese di agosto ha svuotato quattrodel sistema antincendio del parco archeologico delladi Santa Maria a Monte. E’ unresidente nel comune di Santa Maria a Monte. E’ stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza e dopo che la sindaca, Manuela Del Grande, aveva sporto denuncia. L’episodio di agosto era solo l’ultimo di una lunga scia di atti vandalici che un gruppo di minorenni – ragazzi e ragazze – da tempo aveva perpetrato ai danni di luoghi pubblici, parchi giochi e persino l’edificio delle scuole. In particolare il parco archeologico dellaera uno dei luoghi maggiormente presi di mira dal gruppetto. In più circostanze, come reso noto anche dalla sindaca Del Grande e riportato dal nostro ...

