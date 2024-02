Esplosione nella notte nel Napoletano | muore coppia di anziani

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Unadiè morta in una, seguita da un incendio, a Torre del Greco, nel. L’intervento dei vigili del fuoco all’alba in via Pisani. L’abitazione è stata interessata dal crollo di una parete. All’interno, trovati i corpi privi di vita di due. Tra le cause dell’, non si esclude la fuga di gas. Sul posto anche la polizia.

Esplosione nel cuore della notte in un appartamento alle pendici del Vesuvio. Nell'incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone, marito e moglie, e una terza è ricoverata in ospedale.Fuga di gas ed esplosione in un appartamento alle pendici del Vesuvio, muore una coppia di anziani. È accaduto poco prima della mezzanotte di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A perdere ...