Esplosione in una palazzina nel cuore della notte | moglie e marito trovati morti nel letto Gravissima una donna

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un boato spaventoso nelin un appartamento alle pendici del Vesuvio. Distruzione e: nell’incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone,, mentre una terza è ricoverata in ospedale. La tragedia è avvenuta intorno alla mezzatra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio a Torre del Greco, in provincia di Napoli. La terribilee le vittime A perdere la vita, ricoverata una terza persona al Cardarelli di Napoli, sgomberate altre due famiglie. Secondo una prima ricostruzione, la fuga di gpl dalla cucina avrebbe causato un’e il conseguente crollo di una paretecamera da. ...

Una fuga di gas dai condotti della cucina. Poi l’esplosione che ha distrutto tutto, anche la vita di due anziani. Non c’è stato nulla da fare per Rodolfo Iovine e Anna Pagano, una coppia di anziani ...Questi i nomi dei due anziani morti a seguito dell’esplosione verificatasi in un appartamento a Torre del Greco. A provocare la deflagrazione sembra sia stata una fuga di gas. Oltre ai due decessi, ...Esplosione nel cuore della notte in un appartamento alle pendici del Vesuvio. Nell'incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone, marito e moglie, e una terza è ricoverata in ospedale.