Esplosione in casa nella notte | marito e moglie trovati morti a letto | l' incendio partito da una bombola di gas

Esplosione nel cuore della notte in un appartamento alle pendici del Vesuvio. Nell'incendio provocato da una fuga di gas sono morte due persone, marito e moglie, e una terza è ricoverata in ospedale.Fuga di gas ed esplosione in un appartamento alle pendici del Vesuvio, muore una coppia di anziani. È accaduto poco prima della mezzanotte di ieri a Torre del Greco, in provincia di Napoli. A perdere ...La deflagrazione provocata da una fuga di gpl nella cucina della sorella della vittima, ora ricoverata al Cardarelli. Due squadre di vigili del fuoco intervenute sul posto. Sgomberate due famiglie ...