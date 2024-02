Esilio di Sinwar in cambio degli ostaggi | la possibile apertura di Israele

Tel Aviv, 8 feb. (Adnkronos) - Israele sarebbe disposto a permettere al leader di Hamas e mente del 7 ottobre Yahya Sinwar di andare in esilio in ... (liberoquotidiano)

Stando a quanto riferito da sei funzionari e consiglieri senior israeliani sarebbe pronto a lasciare andare in esilio un leader di Hamas GAZA CITY - Israele sarebbe disposto a lasciare che il leader ...(Adnkronos) – Rafah teme il peggio, il peggio del peggio. Benjamin Netanyahu, respingendo la controproposta di Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, ha annunciato che le forze israeliane sono "pronte ...Tel Aviv, 8 feb. (Adnkronos) - Israele sarebbe disposto a permettere al leader di Hamas e mente del 7 ottobre Yahya Sinwar di andare in esilio in cambio del rilascio di tutti gli ostaggi e della fine ...