Esenzione Irpef in Milleproroghe Trattori | il piano di Giorgetti

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Riflettori puntati sulla vertenzae sulle richieste degli agricoltori. Il governo Meloni sta lavorando alacremente per trovare una soluzione alle richieste delle aziende agricole in ginocchio. Il ministro dell'Economia Giancarloapre all'introduzione dell'già all'interno del decreto. «Fermi gli interventi già adottati e tutte le altre misure agevolative vigenti per il comparto agricolo, è in corso di valutazione l'intervento in materia didall'per gli imprenditori agricoli che necessitino di un effettivo sostegno, eventualmente prevedendo specifiche franchigie. Tale misura, quindi, potrà essere inserita nel primo veicolo normativo utile che potrebbe essere anche il decreto legge ...

Sono giorni che cerchiamo un contatto per email e non ce lo danno. Esenzione Irpef per l'agricoltura, la proposta del governo Il governo Meloni ha intanto ipotizzato di venire incontro, almeno ...ROMA, 08 FEB - Una tensione palpabile avvolge la capitale italiana, dove il gruppo Riscatto Agricolo lancia un ultimatum al Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Andrea Papa, leader del mo ...