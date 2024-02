Escono dal locale e vengono accerchiati | picchiati e rapinati da 12 ragazzi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Prima, poi pestati e. Un ragazzo di 20 anni, cittadino svizzero, e uno di 19, francese, sono stati aggrediti e derubati nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio in piazza XXV aprile a Milano, a due passi da corso Como e dal cuore della movida meneghina. I due, stando...

Per gli insetti questo periodo sarebbe la fase di riposo, ma le temperature di 15-16 gradi sconvolgono il loro ciclo vitale, la sera infatti il ... (repubblica)

Cena a base di pesce e champagne a volontà. Quello che potrebbe essere un sogno per moltissimi clienti, si è trasformato in un incubo ad occhi ... (ilfattoquotidiano)

Colpo di scena al Trono Over di Uomini e Donne : dopo i battibecchi di queste settimane Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno lasciato insieme ... (movieplayer)

Il Re Carlo III e la Principessa di Galles sono cresciuti di popolarità dopo essere stati ricoverati in ospedale per i rispettivi problemi di ... (open.online)

Grande Fratello , tutti fuori dalla casa tranne due. L’edizione di quest’anno è decisamente diversa rispetto alle precedenti e non solo per il mix ... (caffeinamagazine)

Finito il mercato non si placano le polemiche. Enzo Raiola, agente di Jack Bonaventura, ieri ha rilasciato alcune dichiarazioni che sicuramente non aiutano a rasserenare l'ambiente dopo i ...Cosa vuol fare il governo I ricatti verso Mirafiori sono serviti solo a fare di Torino la capitale della cassa integrazione (di Marco Grimaldi, deputato Avs) ..."È stato un atto disperato. Lo abbiamo deciso sul momento perché non riusciamo ad andare avanti. Guadagniamo 5,75 euro netti a ora la notte e 6,50 il giorno. Lavoriamo a chiamata. I bonifici mensili a ...