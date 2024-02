Eros Ramazzotti nuova fidanzata 2024 | figli | ex mogli | la vita privata del cantante

Ecco la scaletta della terza serata di Sanremo 2024, in programma stasera, giovedì 8 febbraio: arrivano Russell Crowe ed Eros Ramazzotti, si esibisce l'altra metà degli artisti in gara.Eros Ramazzotti festeggerà sul palco dell'Ariston i 40 anni di "Terra Promessa". Il gladiatore Russell Crowe canterà con la sua band. Ferilli e Leo per le fiction Rai. In gara Il Tre e Mannoia ...Scopriamo la storia dei genitori di Eros Ramazzotti, Raffaela Molina e Rodolfo Ramazzotti: il dolore per la madre e il ...