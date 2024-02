Eredità ma senza accollarsi multe e cartelle esattoriali | ecco la scappatoia che ti salva

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ottenere l’spesso comporta pro e contro, da un lato le rendite e dall’altra i debiti che sono connessi. Quando si ereditano dei beni da un proprio amico o familiare bisognerebbe sempre fare attenzione perché accettarli vuol dire di fatto prendere tutto ciò che ne deriva, che non sono necessariamente solo fondi e beni ma possono essere anche condizioni debitorie a cui bisogna provvedere.e debiti, come funziona (cityrumors.it)Molti non lo sanno e quindi pensano, una volta contattati dal notaio, di essere finalmente in possesso di un bel gruzzoletto. Eppure, quella stessa condizione potenzialmente ottimale, può rivelarsi totalmente differente dal punto di vista pratico., come averla rinunciando ai debiti L’di una persona è tutto ciò che questa ha lasciato nel momento in cui è venuta a ...