Eredità di 2 | 6 milioni di euro | un’anziana decide di lasciarla a cani e gatti | il racconto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 febbraio 2024) La particolare scelta disignora ha riscontrato un grande successo: lascerà l’agli animali domestici Quando si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo, si può tranquillamente estendere il concetto agli altri animali domestici. Tante sono infatti le persone che vivono quasi in simbiosi con il loro amico a quattro zampe. Soprattuto in alcune situazioni, quando si è soli o quando si vive un periodo poco facile, un cane può fare compagnia e anche donare serenità al padrone. Dettaglio quindi che rende il legame tra l’uomo e l’animale indissolubile. La decisione disignora che ‘premia’ gli animali domestici – Cityrumors.it (PixaBay) E, anche se per molti può sembrare un’esagerazione, c’è anche chi spesso preferisce gli ‘amici pelosi’ ai figli.milionaria, come riporta Leggo, ...