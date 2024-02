Engineering avvia progetto formazione digitale in Sicilia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 8 febbraio 2024) (Adnkronos) –, leader nella digitalizzazione dei processi per aziende e Pa,un importantedidestinato all’Area Interna Sicani, in, coerente con le più recenti linee guida del Quadro Europeo per la Competenza(DigComp), che stabilisce il know-how necessario ai cittadini per godere di una buona qualità della vita,