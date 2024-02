Emma in Apnea per il suo quarto Sanremo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nel passato sanremese diMarrone, che quest’anno torna all’Ariston con il brano, ci sono tre partecipazioni che l’hanno portata per due volte sul podio: nel 2011 è arrivata seconda insieme ai Modà con il brano Arriverà e nel 2012 ha trionfato con Non è l’inferno. L’ultima volta in gara è stata, invece, appena due anni fa con Ogni volta è così. La cantante che arriva dalla scuderia di Maria De Filippi è, quindi, ormai una veterana del Festival e quest’anno – dopo un periodo particolarmente complesso dovuto alla scomparsa prematura del padre con cui l’artista ha sempre avuto un legame molto profondo presenta un brano che parla di un amore fortissimo e totalizzante, capace di togliere il respiro. Tra gli autori del suo pezzo ci sono anche Davide ‘Tropico’ Petrella e il figlio d’arte Paolo Antonacci. Cos'è l'che racconta ...