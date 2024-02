Emanuela Orlandi | la foto in esclusiva della collanina che indossava la ragazza il giorno della scomparsa | l’ha data a Pietro l’uomo che ha avuto contatti con lei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Dueche messe una di fianco all’altra compongono un quadro tanto sconvolgente quanto inquietante. Nella prima, si vede una mano, quasi certamente quella di un uomo, su cui scivola unain corda di quelle che le ragazze negli anni ‘90 intrecciavano per poi mettersele strette al collo. Nella secondac’è lei,, con addosso questa stessa, pochi giorni prima che la sua vita venisse risucchiata nel buio in cui è confinata da 40 anni. Era giallorossa, l’aveva fatta per festeggiare lo scudettosua squadra del cuore, la Roma, vinto nella stessa estate in cui il suo destino si è interrotto, quella del 1983. Perché pubblichiamo queste? Ce le ha consegnate...