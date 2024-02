Elly Schlein e Articolo 21 si scagliano contro Tele Meloni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 8 febbraio 2024) AGI - Il Pd targatoha lanciato la manifestazione e le sigle sindacali - Rete Nobavaglio,21 e Moveon -, hanno risposto presente. Sono oltre 200 le persone scese in piazza, sotto la sede Rai di viale Mazzini, nella serata di mercoledì, per difendere la libertà di informazione e "far capire a tutti che c'e' emergenza democratica" su questo fronte e "tutta la politica è responsabile di questa grave situazione", come spiegano alcuni manifestanti. "Dobbiamo batterci per il servizio pubblico e la libertà di stampa", ha affermatoringraziando anche le associazioni e le altre forze di opposizione presenti, "basta cone con un servizio pubblico svilito a cassa di risonanza di questo governo". Sandro Ruotolo, ex senatore e ...