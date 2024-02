Effetto carovita sul carrello della spesa Compriamo meno ma spendiamo di più

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’inflazione ha colpito duro sui bilanci delle famiglie italiane. Basta dare un’occhiata ai numeri diffusi ieri dall’Istat e relativi alle vendite al dettaglio per scoprire che, pur spendendo il 2,8% in più rispetto all’anno scorso, gli italiani hanno portato a casa il 3,7% di prodotti in. E la situazione è addirittura peggiore per quanto riguarda il, quello che contiene soprattutto i generi alimentari. In questo settore, pur spendendo il 5,8% in più, le famiglie hanno portato a tavola il 3,9% di cibo e bevande inrispetto all’anno scorso. Un trend che ha avuto unimmediato anche sulle abitudini di consumo: per contrastare ilgli italiani si sono diretti soprattutto verso la grande distribuzione e i discount, ...