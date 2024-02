Ecco come cambia la bolletta della luce con il mercato a tutele graduali I risultati delle aste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Roma, 8 febbraio 2024 – Sono stati pubblicati da Arera, l'Autorità per l'energia, icompetitive, effettuate da Acquirente unico lo scorso 10 gennaio, che hanno selezionato gli operatori del servizio adell'elettricità. Sono sette e a loro saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili che al 1 luglio 2024 non avranno ancora scelto un'offerta sullibero. Il prezzo applicato, che sarà definito entro giugno 2024, sarà uguale in tutta Italia. Chi sono gli operatori del servizio aEnel Energia, Illumia, E.On Energia, Hera Comm, Edison Energia, Irene A2A Energia sono gli operatori ai quali verranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili che a luglio 2024 ...