Eccellenza È disponibile l’attaccante Verini | | Civitanovese | conta su di me»

(Di giovedì 8 febbraio 2024) È arrivato il transfer delargentino Guido, classe 2003, proveniente dalle giovanili del San Lorenzo. Il centravanti, che in questi giorni si è allenato con i compagni, saràper domenica nella delicata trasferta di Urbania (ore 15).era stato ingaggiato circa due settimane fa e ha specificato che si tratta di "una punta a cui piace giocare al centro oppure a sinistra, per poi accentrarsi. Mi trovo – ha aggiunto – in un ambiente bello ed è bella anche la città. I compagni mi hanno accolto molto bene, sono contento di far parte di un team parecchio unito e il primo posto in classifica rappresenta un orgoglio per me. Ora voglio dare il massimo". Si sente pronto per Urbania? "Certo, sono pronto fin dal mio primo giorno che sono qui". Un rinforzo atteso per l’attacco, dove rimangono a ...