E noi diciamo viva l’orso! Animale simbolico che ci accompagna dagli albori della storia umana

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 febbraio 2024) L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha denunciato il presidenteprovincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti per la morte dell’orso Sonny (m90). Secondo gli animalisti, Fugatti ”ha usato in maniera impropria i poteri di cui gode per la carica istituzionale che ricopre e di aver preso la decisione di uccidere l’orso in tempi rapidi con lo scopo preciso di proibire di fatto la presentazione di ricorsi contro il suo decreto che avrebbero, se discussi, potuto salvare la vita all’orso”. Ma c’è anche chi approva, come la deputata FdI Alessia Ambrosi. Nel mezzo si colloca il ministro Pichetto Fratin, per il quale “la soppressione non può essere l’unica alternativa. Se quanto fino ad oggi messo in campo con la provincia di Trento non è stato sufficiente, l’impegno, da parte di tutti, deve essere quello di moltiplicare gli sforzi per individuare ogni ...