E l f Beauty cresce sempre di più | avrà l’ambito spot durante il Super Bowl

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un nuovo trimestre, altri tre mesi consecutivi di crescita per il brand low cost famoso in tutto il mondo E.l.f., che continua a puntare sul marketing, e apparirà in unopubblicitario per il, postoambito dai brand. I tre mesi conclusi il 31 dicembre hanno segnato il 20° trimestre consecutivo di crescita per E.l.f.con sede a Oakland, in California, con un aumento delle vendite nette dell’85% a 270,9 milioni di dollari, battendo le previsioni di Wall Street per 239 milioni di dollari. L’utile netto rettificato è stato di 42,9 milioni di dollari, mentre l’utile diluito rettificato per azione è stato di 74 centesimi,ando ancora una volta le stime di Wall Street di 57 centesimi. Di conseguenza, l’azienda prevede un ...