Dynamite 07 02 2024 Un match a 5 stelle

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Ci siamo, oggi scopriremo chi sarà il prossimo avversario di Samoa Joe e soprattutto vedremo iltitolato che coinvolgerà Sting e Darby Allin. Questo e molto altro ci aspetta ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. #1 Contender’s for the AEW World Championship: Swerve Strickland vs “Hangman” Adam Page (5 / 5) Si comincia alla stragrande, lo sappiamo i due difficilmente sbagliano e i loro precedenti li conosciamo bene. Al terzo atto riesco a fare ancora molto bene e ilè un vero e proprio spettacolo per gli occhi, con Swerve e Adam che non si risparmiano affatto e non disdegnano colpi duri e potenti pur di avere la meglio l’uno sull’altro. Prince Nana preoccupato, rompe la promessa fatta a Strickland e ...