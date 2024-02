Dune 2 | il cast commenta il secchiello da popcorn virale | “Lo hanno fatto apposta”

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Ildi: Parte Due, sequel del kolossal tratto dal romanzo di Frank Herbert, in uscita il 28 febbraio, ha reagito con divertimento alla trovata di marketing deldabrandizzato e costruito a forma di “verme delle sabbie”; un souvenir davvero particolare, la cui forma intrigante, che ricordava un sex toy, ha acceso l’immaginazione di molti utenti sui social. Come vi abbiamo raccontato qui, moltiinfatti visto nell’oggetto traccia di un ben definita parte anatomica femminile, e i protagonisti del film, interpellati sulla questione durante un’intervista con Entertainment Tonight, stanno al gioco senza particolari problemi. In questo senso la palma della dichiarazione più onesta va certamente a Florence Pugh, che ha esclamato: “No, non va decisamente bene!“. Sulla stessa ...