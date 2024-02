Due bambini con spettro autistico e la scuola ’negata’

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Petrit Thercaj, di origine albanese, residente da vent’anni in Italia, oggi nel Comune di Rapolano Terme, ha due figli, uno di nove e l’altro di due anni e mezzo, entrambi con certificazione 104 di handicap, legato ad autismo. Il problema è che i duenon riescono ad andare a, perché i servizi sociali e l’Asl non gli riconoscono l’accompagnamento, ovvero il trasporto sociale che viene fatto attraverso le associazioni di volontariato convenzionate con l’ente pubblico. E’ lo stesso signor Petrit, promotore della segnalazione, a ricordare che c’è una delibera regionale approvata per il ’trasporto di soggetti con fragilità socio-economica’. Il progetto di trasporto sociale, nella sua seconda fase sperimentale, ha preso il via nell’ottobre 2023 per una durata di 9 mesi e si attua attraverso la "co-programmazione fra le Società della Salute, le ...

Petrit Thercaj, padre di due bambini autistici, denuncia che i servizi sociali e l'Asl non riconoscono loro l'accompagnamento scolastico previsto dalla delibera regionale.MACERATA Aveva dichiarato di essere il padre di un bambino di otto anni per farlo venire in Italia ...I fatti risalgono all’estate del 2018 quando il pakistano per ben due volte, a giugno e a luglio, ...Basterebbe queste dato per raccontare come l’Italia sia divisa in due sul fronte dell’offerta sanitaria ...grazie ai grandi ospedali universitari e ad eccellenze come il Bambino Gesù. Secondo Svimez ...