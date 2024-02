Droga occultata in contenitori alimentari scoperta in carcere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiBrillante operazione del Reparto della Polizia Penitenziaria di Avellino. A dare la notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per voce di Tiziana Guacci, segretario regionale della Campania, che esprime tutto l’apprezzamento suo e del SAPPE per l’alta professionalità dimostrata dai Baschi Azzurri che hanno partecipato all’operazione di polizia. “Nella tarda mattinata di ieri, si è registrato un nuovo rinvenimento di sostanze stupefacenti durante il controllo dei pacchi destinati ai detenuti. Il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto un ingente quantitativo di(hashish e cocaina) ben occultati in un duecontenenti della carne e delle melanzane. Grazie allo scrupolo, all’attenzione ed alla professionalità del personale di Polizia Penitenziaria che, nonostante lavori sotto organico, è ...