Dramma Berrettini | ora è ufficiale | che cosa sta succedendo

Jannik Sinner e Matteo rappresentano al momento le due facce del tennis italiano. Il primo sempre più nella storia del movimento, il secondo ormai in caduta libera dopo aver sfiorato la gloria con la finale di Wimbledon e non solo. Gli infortuni continuano a tormentare il tennista romano, ormai lontano dal suo miglior tennis da oltre un anno. Dopo il trionfo agli Australian Open, anche Sinner ha espresso un pensiero per il suo compagno di Davis: "Matteo mi ha sempre aiutato e gli sono grato. Adesso, se lui mi volesse chiedere qual, io sarei pronto ad aiutarlo, perché tengo molto a lui. Al circuito un giocatore come Matteo è mancato ...

Non c’è pace per il tennista azzurro Matteo Berrettini : l’ex numero 6 del mondo dovrà dare forfait anche agli Australian Open. Dopo la prima ... (rompipallone)

