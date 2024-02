Dopo il 5G | il biotech? Timori Usa sull’avanzata della cinese Bgi Group

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 8 febbraio 2024) “Ciò che si vede oggi nelle biotecnologie non è una strategia nuova per la Cina: Pechino l’ha già usata efficacemente per creare Huawei e dominare il 5G”. A scriverlo è Anna Puglisi, Senior Fellow del Center for Security and Emerging TechnologyGeorgetown University, in un rapporto pubblicato mentre la politica americana discute il Biosecure Act. La politica statunitense discute sempre più spesso di biotecnologie, e in particolare di genomica, come una questione di sicurezza nazionale. Ma come proteggere e promuovere allo stesso tempo questa tecnologia? “Gli Stati Uniti avranno bisogno di un mix di politiche che includano finanziamenti e sostegno alle aziende statunitensi e alle infrastrutture di ricerca, oltre alle tradizionali strategie di mitigazione”, ha scritto Puglisi. In particolare, sotto i riflettori americani è finito BGI, quotato ...