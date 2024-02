Donna si rifiuta di accogliere la nipote orfana del marito che potrebbe essere data in affidamento

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Questa coppia si è trovata di fronte a un bivio molto stressante nel decidere dilarimasta recentemente. La moglie si è rivolta al social Reddit per chiedere un consiglio, chiedendosi se non fosse nel torto per non sentirsi in colpa di fronte alla possibilità di un. Continuate a leggere per scoprire come si è svolta la situazione… Due bambine orfane La moglie ha spiegato la complicata situazione scrivendo che la sorella delè morta tragicamente per overdose, lasciando due figlie, Rose, di quasi 17 anni, e Lilly di sette. Fonte: Getty.La 23enne ha poi raccontato che lei e il26enne vivono sulla costa orientale degli USA, mentre la famiglia di lui è tutta in California. “L’unica altra famiglia di mio ...