Donna disabile licenziata dopo 24 anni di lavoro | “Ho solo chiesto l’adeguamento ai miei colleghi maschi”

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Per unadi 50è stata avviata una procedura di licenziamento24diperché "non idonea alla mansione": "Sono vittima di un'ingiustizia, non si può fare questo a una malata. Ho dedicato 24della mia vita a questa azienda", ha detto a Fanpage.it.

Un uomo di 36 anni, italiano, e' stato arrestato in flagranza oggi, 27 gennaio 2024, a Campi Bisenzio per tentata rapina dai carabinieri. L'uomo ... ()

L'uomo che si è barricato in casa a Napoli avrebbe ucciso la moglie e, secondo l'ipotesi più probabile, si è poi suicidato. La donna, infatti, è stata ...Per una donna di 50 anni è stata avviata una procedura di licenziamento dopo 24 anni di lavoro perché “non idonea alla mansione”: ...Come spesso accade a scuola, anche una classe di un liceo di Napoli ha organizzato una piccola uscita. La gita sarebbe stata organizzata per una compagna disabile: uno spettacolo inclusivo al teatro.