Doc Maremma Toscana | anno molto difficile Ma i nostri vini restano sempre al top

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Grosseto, 8 febbraio 2024 – La Docha concluso l’2023 con l’imbottigliamento che segna un +1,54% rispetto allo scorsononostante l’annatacomplicata dal punto di vista dei mercati. "Anche se i dati dell’imbottigliato non rappresentano i dati di vendita, il nostro piccolo incremento testimonia la costante crescita e l’impegno degli operatori del settore nella valorizzazione deini – dice Francesco Mazzei, presidente del Consorzio Tuteladella– . In uno scenario nazionale che vede il settore in flessione, con la stessache cala circa del 7%, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti seppur con qualche preoccupazione; la nostra è ...