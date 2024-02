Disney+ | i film e le serie di febbraio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Tra novità ed episodi inediti di franchise consolidate, l’offerta di Disney plusè ampia e variegata e propone diversi generi, dall’animazione alla fantascienza fino alla commedia, per non dimenticare i documentari.‘Self’ Il corto di Disney plus, targato Pixar, è uscito il 02.02. È ambientato in una dimensione futura nel cuore di una Los Angeles avanguardista. Una bambola di legno cerca di inserirsi a tutti i costi in una società. Affronterà un percorso doloroso che le farà riconsiderare chi è e qual è il suo posto nel mondo.‘The Marvels’ In uscita il 7. Carol Danvers (Captain Marvel) si è riappropriata della sua identità contro i Kree e si è vendicata della Suprema Intelligenza. Ma per alcuni imprevisti si ritrova alle prese con un universo in cui sono saltati tutti gli equilibri.‘Suncoast’ In uscita il 7 ...