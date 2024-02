Disney annuncia la data di uscita di Zootropolis 2 e il titolo del film reboot di Alien

The Eras Tour (Taylor's Version) : Disney+ annuncia l'arrivo del film concerto di Taylor Swift in streaming A marzo arriverà in streaming su Disney+ la Taylor's Version di The Eras Tour: il film concerto di Taylor Swift conterrà dei brani inediti rispetto ... ()

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo : Disney annuncia il rinnovo per la stagione 2 Disney ha confermato il rinnovo per la stagione 2 della sua serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, tratta dai romanzi di Rick Riordan. Disney ha ... (movieplayer)

Marvel annuncia l’uscita di tre serie su Disney+ nel 2024 L’anno nuovo sta per iniziare e i Marvel Studios ne hanno approfittato per annunciare l’arrivo di ben tre nuove serie su Disney+ per il 2024: si ... (cinemaserietv)

Disney annuncia l'uscita nelle sale cinematografiche dei film Pixar Soul - Luca e Red Dopo aver ottenuto dei buoni risultati in streaming, i film Pixar Soul, Luca e Red avranno una distribuzione nelle sale cinematografiche. Disney ha ... (movieplayer)