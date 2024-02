Dirottamento | aereo israeliano costretto ad atterrare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Un Boeing 737 operato dalla compagnia aerea israeliana El Al è statoa un atterraggio di emergenza in Grecia giovedì 8 febbraio, dopo un tentativo di irruzione nella cabina di pilotaggio da parte di un passeggero “di origine araba“. L’incidente è avvenuto a bordo del volo LY2522, decollato da Praga, in Repubblica Ceca, diretto a Tel Aviv. Data la natura dell’incidente, è stata attivata immediatamente una procedura di sicurezza elevata, abituale per i vettori israeliani, in risposta al timore di possibili atti di terrorismo, specialmente in seguito alle recenti ostilità con Hamas. Il Boeing 737 di El Al è decollato alle 11:58 ora locale, come riportato dalla piattaforma di monitoraggio dei voli Flightradar24. Verso le 13:26, mentre l’si avvicinava al confine tra Bulgaria e Grecia, il passeggero in questione ha tentato di forzare la ...