Diretta Sanremo 2024 | la terza serata Si parte con Loredana Berté

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 febbraio 2024), 8 febbraio– In scena il terzo atto di, dopo le roventi polemiche del caso “ballo del qua qua”, che ha visto per protagonista ieri John Travolta. Oggi, giovedì 8 febbraio, la co-conduttrice sarà la vulcanica Teresa Mannino. Sul palco dell’Ariston è atteso un nuovo super ospite internazionale, Russell Crowe (in scena con la sua band). Protagonista dellaEros Ramazzotti che canterà “Terra Promessa”, per il 40esimo anniversario del suo debutto al Festival. Tra gli ospiti dellaanche Sabrina Ferilli per il lancio della fiction Rai 'Gloria' ed Edoardo Leo per il lancio della fiction Rai 'Il Clandestino'. All’Ariston anche il grande ritorno di Gianni Morandi, uno dei protagonisti della scorsa edizione del festival. Riflettori ...