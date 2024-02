DIRETTA | ATA | nuovi profili e graduatorie terza fascia | tutti gli ultimi aggiornamenti LIVE con Dal Pino Anief

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Nuovo punto della situazione, da parte della redazione di Orizzonte Scuola, per quanto riguarda il personale ATA. Sono giorni decisivi per capire se sarà possibile confermare al 204 l'aggiornamento delledi. L'articoloATA,glicon Dal) .

La terza serata del Festival di Sanremo 2024 sarà l’occasione giusta per un recupero? Dopo il 65,1 per cento di share della serata inaugurale, ... (caffeinamagazine)

Si è saputo dopo la diretta che Travolta ha chiesto alla RAI di non trasmettere più il video, facendo sorgere il dubbio che non sapesse della gag. Non solo: è sorto un altro dubbio e cioè che l’attore ...«Clamorosi» anche i dati «della partenza della musica, i dati Fimi sono altissimi». Ma soprattutto, ci tiene a sottolineare Amadeus, «ieri è stata scritta una delle pagine più importanti della storia ...Il conduttore perde le staffe in conferenza stampa sul caso John Travolta e la pubblicità al marchio di scarpe: “Sta andando tutto bene, mi ...