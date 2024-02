Diocesi di Caserta | doppio appuntamento per le iniziative dell’ufficio della Pastorale della Salute

Domenica 4 febbraio Monsignor Pietro Lagnese ha iniziato il Ministero Pastorale nella Diocesi di Capua. È stata una giornata intensa di...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tu ...“La Chiesa esiste per evangelizzare, ma tante volte lo dimentica. E quando ciò accade, diventa triste, perde la gioia, si ammala”. Lo ha detto, ieri sera, mons. Pietro Lagnese, nell’omelia della messa ..."Siamo in un momento della storia mondiale davvero delicato e complesso, nel quale, dopo l’emergenza sanitaria e la crisi economica e sociale ad essa seguite, viviamo un’ora particolarmente difficile ...