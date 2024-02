Dino Gavina | per il geniale designer il giardino di piazza San Domenico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 febbraio 2024) Bologna, 8 febbraio 2024 – Inaugurato uno spazio verde dedicato a(video), genio e icona bolognese del design, che abitava a due passi daSan, dove è stata posta la targa in suo onore. BOLOGNA INTITOLAZIONE GIAR“Siamo felici ed onorate di questo riconoscimento, è un luogo che lui amava molto, noi ancora oggi viviamo in via Garibaldi e le nostre finestre affacciano proprio sulla, non si poteva scegliere posto migliore da intitolare a nostro padre”, sorridono le figlie Alessandra e Silvia. Pensiero condiviso anche da Greta Schödl, vedova di, attualmente protagonista dell'esposizione ‘Il tempo non esiste’ alla Fondazione del ...